ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı VIP ve basın açılışı gerçekleştirildi. 17-25 Şubat tarihleri arasında Tuzla’da, Viaport Marina’da kurulan Mega Yapıda 470 Milyon TL değerinde 200 tekne karada, 330 Milyon TL değerinde 76 tekne ise denizde sergilenecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.