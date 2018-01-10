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Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı

Hollandalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin en büyük katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı. Utrecht’teki Jaarbeurs Salonu'nda bu yıl 48’incisi düzenlenen fuar 14 Ocak'a kadar devam edecek.
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