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'Üniversiteli buzağılar'a titiz bakım

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde yeni doğan buzağılara, ölüm oranlarını en aza indirmek, bağışıklık sistemlerini daha güçlü hale getirip kaliteli yaşam sağlamak amacıyla özel kulübelerde bakılıyor.
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