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  4. Ünlü ekonomistten euro tahmini: Ağustosa kadar rahatız ama...

Ünlü ekonomistten euro tahmini: Ağustosa kadar rahatız ama...

Şans Sohbetleri’nde bu hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışı olasılığı ve Euro ile dolardaki olası etkileri masaya yatırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Euro’da dalgalı seyir gelebileceğini belirten ikili, 1,1650-1,17 bandını test ettikten sonra 1,23’lerin görülebileceğini ifade etti.

Euro'da ağustos ortasına kadar rahat 'olacağımızı' söyleyen ekonomist Ağaoğlu, bu durumun dünyadan kaynaklanan bir avantaj olduğunu belirtti.

Şans Sohbetleri her perşembe saat 20.00'da #DünyaWEBTV'de.

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