Ünlü ekonomistten euro tahmini: Ağustosa kadar rahatız ama...
Şans Sohbetleri’nde bu hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışı olasılığı ve Euro ile dolardaki olası etkileri masaya yatırıldı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Euro’da dalgalı seyir gelebileceğini belirten ikili, 1,1650-1,17 bandını test ettikten sonra 1,23’lerin görülebileceğini ifade etti.
Euro'da ağustos ortasına kadar rahat 'olacağımızı' söyleyen ekonomist Ağaoğlu, bu durumun dünyadan kaynaklanan bir avantaj olduğunu belirtti.
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