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Evyap: 250 milyon dolarlık yatırımlık Malezya’daki işimiz, sürdürülebilirlik açısından önemlidir

Evyap CEO'su Mehmed Evyap Dünya canlı yayınında soruları yanıtladı.
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