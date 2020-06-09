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Üretimi ihtiyaca göre arttırdık

SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte Dünya Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun konuğu oldu.
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