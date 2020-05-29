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Virüs savar maskelere yurt dışından talep arttı

Koronavirüs sürecinde çalışanları için maske ihtiyacı arayışına giren Bursalı Yeşim Tekstil, virüsleri etkisiz hale getiren maske üreterek dikkatleri üzerine çekti.
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