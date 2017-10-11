ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Vize krizi iş dünyasını nasıl etkiledi?

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24'te gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.