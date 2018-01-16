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YASED üyeleri bakanlarla bir araya geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yatırım Ortamı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ağbal, “YASED’in ortaya koyduğu konular çerçevesinde yatırım ortamını iyileştirmek anlamında bir çok konuyu çözmüş olduk” dedi.
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