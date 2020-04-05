ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i hibe olarak verilecek

Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i hibe olarak verilecek
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle