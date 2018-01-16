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Yemenli iş adamları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Mersin'de 11-13 Ocak tarihlerinde düzenlenen 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumuna katılan Yemenli iş adamları, Türkiye'nin yatırım yapmak için cazip bir ülke olduğunu belirtti.
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