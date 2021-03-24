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Yeni Bir Merkez Bankası Kanunu yapabiliriz

Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği kararının ardından piyasalar gelişmeye çok sert tepki verdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği kararının ardından piyasalar gelişmeye çok sert tepki verdi. Borsa’da kayıplar ilk günden yüzde 9.8’leri bulurken Türkiye’nin CDS primi yüzde 50 arttı. Gelişmeleri DÜNYA canlı yayınında Tamer Işıtır’a değerlendiren gazeteci Abdurrahman Yıldırım, kayıpların birkaç gün daha devam edebileceğini söyledi. Piyasalardaki kötüleşmenin sürmesini beklediğini kaydeden Yıldırım, Ankara’daki değişimin tamamlanmasıyla tablonun daha net görüneceğini ifade etti. Yıldırım, 6 Kasım’dan itibaren elde edilen kazanımlardan geri gidişin başladığının altını çizerken, Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası başkanını görevden alamayacağı yeni bir Merkez Bankası Kanunu yapmayı önerdi.


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