ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

"Türkiye şimdi yeni bir yatırım hamlesinin eşiğinde"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te Ortadoğu Fuar Merkezinde 7’inci Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nın (PENTEX) açılış töreninde konuştu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.