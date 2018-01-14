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Yeni pazarlara kapı araladı

Mersin'de, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu", Türk iş dünyasına yeni kapıların açılması için fırsatlar sunarken, Yemenli tüccarlarla da iş birliği imkanı sağladı.
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