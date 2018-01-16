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"Yeni sloganımız, mazeret yok yola devam"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yatırım Ortamı Değerlendirme Toplantısı'na konuşan Bakan Zeybekci, "Durmak yok yola devamın yanına, mazeret yok yola devam yeni sloganımız bu.” dedi.
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