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Yeni vergi artışları geliyor

Finans sektörüne yönelik kurumlar vergisi yüzde 20’den 22’ye yükseltiliyor. Otomobilde MTV yüzde 40 artacak. Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkacak.
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