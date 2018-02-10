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"Yerli kripto para üretimi doğru değil"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesi, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil." dedi.
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