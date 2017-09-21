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"Yıl sonu itibariyle yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğiz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yakaladığı güçlü büyüme oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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