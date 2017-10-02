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Yıldırım: Çalışma hayatında yeni düzenlemeler yolda

Başbakan Yıldırım, ILO toplantısında yaptığı konuşmada, çalışma hayatındaki taraflarla bir araya gelerek bir dizi düzenlemeyi hayata geçireceklerini söyledi.
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