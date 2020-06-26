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"Yöneticilerin ücretlerinde yüzde 30’a varan indirim olacak"

HGA Group ve Ergene Consulting Genel Müdürü Murat Ergene DÜNYA'da Yasemin Salih'in konuğu oldu.
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