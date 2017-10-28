ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Zeybekci: Türkiye Varlık Fonu diğer fonlarla akrabalık kurmalı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası diğer fonlarla temas ve akrabalık ilişkisi kurması gerektiğini söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.