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"Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum"

Bakan Zeybekci, kurumların akaryakıt zammında çok aceleci davrandıklarını dile getirerek, "Toparlanma olduğunda aynı kurumların fiyatları aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını bekliyoruz" dedi.
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