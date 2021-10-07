9 liraya yaklaştı! Ekonomist Ali Ağaoğlu'ndan dolar yorumu

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde Merkez Bankası’nın Ekim ayında alacağı kararın döviz kuruna yapacağı etkiden bahsetti. Merkez Bankası’nın son faiz indirimine de değinen ikili, Merkez Bankası’nın 50-100 baz puanlık bir indirim daha yapması durumunda kur tarafında yeniden bir yukarı hareket olacağını ve doların 9,20’lere kadar çıkacağını belirtti.

Programın ilgili bölümü şöyle;

Güldağ: Şimdi belki gıda fiyatlarını çok fazla konuşmuyoruz, çok konuştuk çünkü çok üzerinde durduk. Ama enerji ve gıda fiyatları bir araya gelince bu enflasyon işi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de biraz başımızı ağrıtacak gibi. Yani en az bir 6 ay daha ağrıtacak gibi görünüyor. Ama bu ileride de böyle devam edecek diye düşünmek çok hatalı olabilir. Bu fiyatların daha da normalleşeceği bir süreci de bir zaman sonra göreceğiz. Çünkü en azından piyasanın kendisi de buna çok fazla prim vermiyor. O çerçevede baktığımız zaman, bir süre daha bunun başımızı ağrıtacağını da bir tarafa koyduğumuzda önümüzdeki süreçte nasıl bir gelişme beklersin? Bizim Merkez Bankası tarafında nasıl bir gelişme beklersin, enflasyon ve faiz yaklaşımında? Çünkü bakıyorum enflasyon tarafında bu işler bir şekilde devam edeceği gibi kömür diyoruz yüzde 34 artmış, daha bu böyle devam edecekse biz galiba baz etkisiyle geçen seneye göre daha düşük enflasyonu görme umudumuzu o kadar yüksekte tutamayacağız gibi geliyor bana sen ne dersin? Enflasyonda en yükseği, zirveyi gördük mü? Buna göre Merkez Bankası ne yapar? Çekirdek enflasyon da manşet enflasyondan geçen ay daha hızlı arttı. Acaba burası çekirdek enflasyon da hızlıca manşet enflasyona yaklaşır mı? Ne diyorsun?

Ağaoğlu: Çekirdek enflasyonu ben dışarıya çıkaracağım çünkü ben onu bir kisve olarak görüyorum diyeyim. Ortada bir enflasyon beklentilerinde bir bozulma var. Ve ortada gerçekten bir enflasyon var ve bunun sebebi yurtdışından geliyor, arz yönlü bir enflasyon. Bunu faizle terbiye etmeniz hayli zor. Bunların hepsini anlayabiliyorum ve büyük oranda kabul ediyorum. Fakat kabul etmekte zorlandığım, bütün dünya merkez bankaları giderken Mersin’e biz gidiyoruz tersine. Burada ne yapar Merkez Bankası sorusunun yanıtını gerçekten bilmiyorum. Ne yapmalı ile ne yaparı ayıralım. Ne yapmalı, dün faiz indirmemeliydi, bugün yine faiz indirmemeli, bunlar bana göre net. Artırmalı mı, bence geçen sefer indireceğine artırsaydı daha iyiydi ama hiç dokunmasa çok iyiydi. Yani en azından söyleyecek bir sözümüz vardı. Ama indirdikten sonra da böyle bir patikaya girdiyseniz devam etmeniz lazım. Şu son gelen enflasyon bence ekim ayındaki toplantıda belki faiz indiriminde ayaklarını gazdan çekecekler diye düşünüyorum. Yıl sonuna kadar 50’şer baz puanlık bir indirim bekliyorum. En azından sayın Ağbal’ın artışını bu yıl içinde geri almak gibi bir hevesleri var diye düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası ne yapar sorusunda içerideki algı devam edeceği yönünde o yüzden de kurda aşağı yönlü hiçbir hareket görmüyoruz. Merkez Bankası 50-100 baz puanlık bir artış yaparsa korkarım ki kur tarafında yeniden bir yukarı hareket 9,20’lere kadar olacakmış gibi görünüyor. Yeni yılda olacak dediğim şey bence Merkez Bankası’nın hatalı politikaları nedeniyle bu yıla çekilmiş gibi görünüyor. Bunu ne için söylüyorum ne yaparsanız yapın bu kurun geçişkenlik özelliği var ve kaçınılmaz. Biz bir darbeyi de oradan yiyoruz, darbe bir değil iki değil üç değil. Yurtdışından navlunla bir darbe yiyoruz, tedarik zincirindeki problemin ikinci ayağı ürün hammadde yarı mamul fiyatlarındaki artıştan yiyoruz. Bulunması zor nesnelerin üretimlerinin aksamasından bir darbe yiyoruz. Bir de uygulanan hatalı politikalar nedeniyle kur tarafında ortaya çıkan bu garipliğin enflasyona bir yansıması var. Biz hem içeriden hem dışarıdan, neredeyse her taraftan dayak yiyen bir boksöre dönmüş durumdayız.



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