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Ali Ağaoğlu ve Şebnem Turhan ile Piyasalar - 01.05.2020

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Dünya Gazetesi Borsa - Finans Editörü Şebnem Turhan piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.
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