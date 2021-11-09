Altında yükseliş uzun soluklu mu olacak?

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle beraber zirve yürüyüşüne devam ediyor. Gram altı 571 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

Altındaki trendi Dünya WEB TV'ye değerlendiren Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, yukarı yönlü hareketin devamını bekediğini belirterek, "Gram altında yıl sonu beklentimiz 582-585 TL seviyesinde. Ons altında ise 1800 dolar öngörüyoruz" dedi.