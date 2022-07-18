Bitcoin yükseliş trendine girdi mi? | Helin Çelik ile Kripto Gündem

Bitcoin fiyatı yüzde 8 artarak son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 22 bin 473 dolara çıktı. Ethereum ise bin 500 dolar sınırına dayanarak Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Peki kripto para piyasasındaki yükseliş sürecek mi?

Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'nın konuğu Kripto Para Uzmanı Helin Çelik