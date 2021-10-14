Bitcoin’e Binance darbesi! Altcoinler neden yükselmiyor? Düşüş sürer mi?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ın yuan paritelerini işlemden kaldıracağı ve artık Çin anakarasındaki müşterilere hizmet vermeyeceği haberi Bitcoin'in 1000 dolar gerilemesine neden oldu.

Haberin internet sitelerinden yayınlandığı sırada 56 bin 300 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin bir ara 54 bin 800 dolara kadar indi.

Bitcoin fiyatı günlük yüzde 3,5 kayıpla 55 bin 390 dolar seviyelerinde yer aldı. Binance’in bu kararı Çin Merkez Bankası’nın, kripto paralar ve türevleriyle yapılan tüm işlemleri yasaklamasının ardından geldi.

Peki Bitcoin bir düzeltme mi yaptı? Yoksa bu düşüş devam edecek mi? Stratejist Erkan Öz, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri currency.com sponsorluğunda yayımlanan Kripto Gündem programında Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa’ya değerlendirdi.