Yeşim Şimşek: COVID-19, 1929 Buhranı'ndan sonra dünyayı en büyük krizin eşiğine getirdi. Albert Camus'nun söylediği gibi "Vebalar ve savaşlar insanları hazırlıksız yakalar." Hiç kimse böyle bir şeye hazır değildi.

➤COVID kelimesini kullanmadan bu dönemi özetleyelim dersek; Çevrim dışı dünyadan çevrim içi dünyaya geçtik.

➤Finansal olmayan kısımda iş sürekliliğini sağlamak en önemli konuydu. Ekosistem meselesi çok kritikti ve işbirlikleri devreye girdi.

➤Alternatif Bank olarak geçen sene ağustostan beri hibrit siteme geçtik. Hala genel müdürlükte yüzde 80 ev, yüzde 20 ofis şeklinde çalışıyoruz. Şubeler yüzde 40 ev, yüzde 60 şubeden çalışıyor.

➤Bankacılık sisteminde aktif internet ve mobil bankacılığı kullanan sayısına baktığımızda 66 milyona ulaşmış durumda. Bunun 55 milyonu aynı zamanda mobil bankacılık da kullanıyor. İnternet ve mobil arasında mobil lehine makas hızla açılıyor.