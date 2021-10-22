Dolar 10 lira olacak mı?

Ağaoğlu şunları söyledi;

Kasım ayında dış borç ödemeleri var. Bu ciddi bir döviz talebi yaratacak. Bu kur nereye gider sorusunda 9,20’yi tahmin eden ben artık 10’ları konuşalım diyeceğim. Ama üstü neresi sorusunu bilmiyorum. Böyle bir oynaklık olduğunda Merkez çıkar bir iki kelam eder piyasaya az çok bir mesaj verirdi. Şu an öyle bir iletişim de yok. O yüzden bu yıl 10’u görürsek çok şaşırmayacağım.

Rekabetçi kurun bizim için bir anlamı yok. Bir alternatif olmaktan çıkarılmalı. Kuru sürekli başıboş bıraktığınızda derseniz ki piyasa belirlesin sizin faizi de piyasa belirlesin demeniz lazım. Faizi yönetilen bir piyasada kuru serbest bırakmanız davulcu zurnacı olacak. Merkez Bankası faizi 14’e de indirse işgören faizi farklı yerde oluşacak. Mevduat faizleri 17’nin altına inmeyecek. Bu inşaatçılar ev satsın diyeyse bilemem. Anlamsız bir kısır döngüdeyiz ve yeni başındayız