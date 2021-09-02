Dolar daha düşer mi?

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri'nde dolarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Güldağ: Kurda da çok ilginç bir seyir oldu. Ben bakıyorum 7,80’leri görürüz diyenler de var. Geçen yıl sonu beklentini paylaşmıştın ama kısa vadede kurda 8’in altını bekler misin?

Ağaoğlu: Hayır beklemiyorum. Benim kurda tahminim 8,3250’ydi, 8,2650 ikinci durağım. Ama majör destek seviyesi 8,0750’lerde, ben bu seviyelerin altına inmesini beklemiyorum, inerse çok kısa süreli bir iniş olur. Buradan önemli bir alış geleceğini düşünürüm. Ertelenmiş talepler ve gelecek endişesi yeniden ortaya çıkacaktır. Çünkü kur düşüşünde dikkat etmekte fayda var, DTH çok fazla bozulmuş değil. Az miktarda yurtdışından gelen borsaya bir miktar alım geliyor. Tahvil tarafı değilse de swap tarafında bir giriş var. Bunlar majör büyük girişler değiller ama görece olarak küçük bir döviz piyasamız olduğu için oradaki girişler, alıcılar biraz çekilince kurları aşağı indiren bir etki gösteriyor. 8,0750’nin altını ben pek beklemem. 7,80, 7,60, 6,50 söylenebilir ama onların olabilmesi için majör bir trend değişikliği gerekiyor. Bunun için de politikaların değişimi lazım. Onların da yakın zamanda olmayacağını düşünmüyorum. Politika değişimi olmadan ben bir değişiklik beklemiyorum, olursa arızi olurlar. Hatta biraz da problem yaratır, enerji biriktirirler. Kurun belli bir patikada olması bizim için hayırlıdır. O yüzden çok sert düşüşler de bize çok fazla fayda sağlamıyor.