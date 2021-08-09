Dolar yükselir mi?

ğaoğlu dolarda bu hafta kapanış seviyesinin önemli olduğunu söyledi.

Programın ilgili bölümü şöyle;

Güldağ: Geçen hafta da konuştuğumuz kur meselesi ve senin de son derece isabetli bir şekilde 8,30’u görebiliriz dediğin noktada kurların, dünyadaki gelişmeleri de dikkate aldığında hem parite tarafından hem de TL tarafından nasıl bir seyir izlemesi gerektiğini düşünüyorsun?

Ağaoğlu: Müsaade edersen parite tarafından başlayayım. Şimdi orada 1,1740 gibi teknik olarak önemli bir seviye vardı.

Güldağ: O yukarı doğru gitti.

Ağaoğlu: Orayı aşağı doğru kıramadı. Kıramadığı zaman da düzeltmeye başlar fiyatlar, şu anda oradayız. Orada 1,1950-1,20 bandı var. Oraya kadar da bir yükseliş olur ama orayı aşamadığı takdirde ben tekrar Euro’nun 1,1740’ı da bir test edeceğini, orada bir karar vereceğini, eğer aşağı giderse 1,15-1,1550 bandı var. Açıkçası benim bu yıl sonu hedefim 1,2350-1,2550’ydi. Ben 1750,1740’ların tutacağını ondan sonra yukarı gideceğini düşünüyorum. Şimdi bu dolar endeksinin bir parça gevşemesi demek. Esas burada kritik olan benim bu 32,50 – 37,50 bandı dediğim 8,30’lara ineriz dediğim konu ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüştü, o düşüş devam ediyor. Arkasındaki temel beklenti de bu enflasyonun bir seferlik olacağı beklentisi. Seviyeyi yukarı çektikten sonra bir seferlik olsa ne olur olmasa ne olur, gelirler artmadığı sürece, istihdam artmadığı sürece enflasyon kalıcı hale gelecektir diye düşünüyorum. Ama bunu tabii önümüzdeki süreçte tekrar değerlendireceğiz. Kısa vadeye baktığımızda 8,30’lara geldik, şimdi onun da bir düzeltmesini yaşıyoruz. Biraz daha sakin bir düzeltme bu, 8,45’lere geldik. Çok hızlı, gereğinden fazla hızlı inmişti. Tekrar 8,30’lara gelecek olursa, bu haftayı 8,38’in altında kapatacak olursa 8,1750’lere kadar bir düşüş olabilir. Ama ben oranın da arızi olarak görüleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftanın ne yöne evirileceği bu hafta 8,38’in üzerinde kapatıp kapatmayacağına bağlı. Eğer üzerine kapatamazsa 8,30’ları bir daha kolay kolay ziyaret etmesi zor gibi gözüküyor.