Enflasyon yüzde 19’u geçerse ne yapacak?
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun ‘enflasyonun üzerinde faiz’ söylemi ile ağustosta enflasyonun yüzde 19 politika faizini aşabileceği ihtimali yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.
Gülcan Sevindik
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Ağustosta enflasyonun yüzde 19 politika faizini aşabileceği ihtimali yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. TÜFE yüzde 19’u geçerse Merkez Bankası 26 Eylül'de ne karar alacak? Finans editörümüz Şebnem Turhan’ın görüşlerini aldığı ekonomistler, eylülde bir faiz hamlesi beklemiyor.