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  4. Fed faiz kararını açıkladı! Kritik toplantıdan ne çıktı? | Ferhat Yükseltürk ile Piyasa Yorumu

Fed faiz kararını açıkladı! Kritik toplantıdan ne çıktı? | Ferhat Yükseltürk ile Piyasa Yorumu

Fed politika faizini yüzde 0,00-0,25 olarak bıraktı. Varlık alımında azaltım hızını ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirledi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Medyan tahmini 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı oldu. Fed enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçti.Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının ardından yaptığı basın toplantısında Varlık alımlarının azaltılması tamamlanmadan faiz artırma planımız yok" dedi.

Fed'in kararını ve Powell'ın açıklamalarını Econs Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

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