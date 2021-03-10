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Gelişen ülkeler maaşlarının yüzde 7-8'ini gıdaya veriyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğinde gerçekleşen Sektörler Konuşuyor online panel serisi “Bankacılık ve Sigorta” sektörleriyle devam etti.

DÜNYA Haber Merkezi
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Cantek Soğutma Genel Müdürü Hakan Karaca: Gıda üretim, işleme, saklama işi yapıyoruz. Gelişen ülkeler maaşlarının yüzde 7-8'ini gıdaya veriyor. Gelişmemiş ülkeler yüzde 45-50'sini veriyor. Gıda hem ekonomik hem politik bir problem haline geldi.

 

➤Yıllar önce dijital gıda üretimine adım attık. Afrika'daki ilk fabrikalardan bir tanesini Nijerya'ya yapmak üzere siparişimizi aldık.

 

Hakan Karaca: Biz sigortamızı doğru yapmışız. Fabrikanın yüzde 95'i yanmıştı, sigorta da bu zararı karşıladı. Bu fabrikayı kaybedince yeniden yapmak 7 ayı alıyor. Cironuzun yüzde 35'i kar edecek, yüzde 15'i işçiliğe verecek, yüzde 10-15 para kazanacaksınız...

 

➤Dünyada sadece 10 tane ülke gıdayla ilgili problemlerini çözdü.

 

➤Sabahleyin satınalmadan arkadaşlar dediler ki, "Demir yüzde 30, bakır yüzde 60 arttı. Tedarikçiler zaman vermiyor, sıra vermiyor. Ne kadar zamanda neyi temin edeceğimizi bilmiyoruz" dediler.  35 yıllık makine mühendisiyim. Emtia fiyatlarının bu kadar delirdiğini hiç görmedim.

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