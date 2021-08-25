  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Finans
  4. İş Bankası Genel Müdürü Aran: Önemli riskler kapıda bizi bekliyor

İş Bankası Genel Müdürü Aran: Önemli riskler kapıda bizi bekliyor

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Aran, kararlı duruşun ve serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin anahtar olduğunu belirtti.

Hakan Aran, Fed'in izlediği politikalara ilişkin de "Bir süre sonra çıkış stratejisinin daha net iletişimini yaparak varlık alım programını azaltmak ve sonrasında da faiz artırımına gitmek durumunda kalacak. O zaman da yönetmemiz gereken önemli riskler kapıda bizi bekliyor demektir. Bu riskler gerçekleşmeden, halen vaktimiz varken, bizim bir an evvel önlemlerimizi almamız ve yeni konjonktüre hazırlanmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Fırsatı iyi değerlendirmeli, heba etmemeliyizİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Fırsatı iyi değerlendirmeli, heba etmemeliyizFinans
Diğer Videolar
İstanbul Boğazı'nda sıradışı gösteri
3 bin yıllık vadide Büyük Taarruz için balonlar havalandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 115 milyar dolar açıklaması
Üretim arttı, ayçiçek yağı fiyatları ne olacak?
VİOP’ta 3 yeni sözleşme işleme açılıyor
Tokyo Paralimpik Oyunları resmen başladı
Kabil'de umutlu bekleyiş sürüyor
İkitelli Masko'da bir iş yeri çöktü