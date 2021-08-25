İş Bankası Genel Müdürü Aran: Önemli riskler kapıda bizi bekliyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Aran, kararlı duruşun ve serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin anahtar olduğunu belirtti.

Hakan Aran, Fed'in izlediği politikalara ilişkin de "Bir süre sonra çıkış stratejisinin daha net iletişimini yaparak varlık alım programını azaltmak ve sonrasında da faiz artırımına gitmek durumunda kalacak. O zaman da yönetmemiz gereken önemli riskler kapıda bizi bekliyor demektir. Bu riskler gerçekleşmeden, halen vaktimiz varken, bizim bir an evvel önlemlerimizi almamız ve yeni konjonktüre hazırlanmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.