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  4. Kobi'lerin Başkanı Turan | TÜRKONFED'in Kaptanı, Pandemide Türk Firmalarının Sıkıntılarını Anlattı

Kobi'lerin Başkanı Turan | TÜRKONFED'in Kaptanı, Pandemide Türk Firmalarının Sıkıntılarını Anlattı

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu pazar Vahap Munyar'ın konuğu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu pazar Vahap Munyar'ın konuğu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu.

Turan şunları söyledi;

"Enerji hem çok pahalı hem de kalitesiz. Benim fabrikalarımın bazıları Çorlu'da, geçen baktım. Bir yılda 1000 defa elektrik kesilmiş böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten üretip ihraç eden insanların önünde kırmızı halı serilmeli"

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