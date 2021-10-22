Merkez Bankası'nın faiz kararı ve etkileri

İkili şunları söyledi;

Bu kış dışarıda hava gayet soğukken biz içeride cayır cayır yanabiliriz. İnsanlar bir depoda 15 liralık tasarruf için kuyruğa girdi, umarım önümüzdeki günlerde yoksulluktan kuyruğa girmezler. Çünkü Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmiyor artık! Kur tarafında ne olur derseniz, ne olacağını bilmiyorum. Bugün 10 liraları konuşuyoruz, nereye kadar gideceğini bilmiyorum.

Bu deneyin sonunda iki musibet bir araya gelecek. Bunlardan biri petrol fiyatları, kasım ayında şirketlerin önemli dış ödemeleri var. Orada da döviz talebi olacak. Bu yıl içinde 10 lirayı konuşabiliriz. Ama kur tarafında net bir şey söylemiyorum.