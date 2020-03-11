ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Ödemeler dengesinde 'hizmet' revizyonu

TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, TÜİK tarafından yeni yayımlanmaya başlayan Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini nasıl etkileyeceğini anlattı.
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle