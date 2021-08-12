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Piyasalar Merkez'den ne mesaj aldı?

Merkez Bankası’nın ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı metninde "politika faizinin enflasyonun üzerinde tutulmaya devam edileceği" ifadesi korundu ve faiz indirimi olarak yorumlanabilecek de yeni bir ifade yer almadı.

Gülcan Sevindik
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Merkez Bankası’nın ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı metninde "politika faizinin enflasyonun üzerinde tutulmaya devam edileceği" ifadesi korundu ve faiz indirimi olarak yorumlanabilecek de yeni bir ifade yer almadı.

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