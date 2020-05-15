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Swap hattı anlaşması doları nasıl etkiler?

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa - Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.
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