Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğinde gerçekleşen Sektörler Konuşuyor online panel serisi “Bankacılık ve Sigorta” sektörleriyle devam etti.

DZ Bank AG Baş Temsilcisi Pınar Ersoy: Bundan sonra karşılaşacağımız en büyük sorun virüsün insanlara değil de sanal ortama bulaşması olacaktır. ➤Türk bankaları bu süreçte iyi götürüyor. Bütün prosesleri yakından takip ediyorlar.

Pınar Ersoy: Türkiye her zaman Almanya için cazibesini korumuştur. Dönemsel olarak ilerlemeler gerilemeler olmuştur. Fakat bu ilişki sürdürülebilir bir ilişkidir.

➤Alman yatırımcısı Türkiye'ye bir dönem biraz temkinli yaklaştı ama son dönemde yeniden bir ilgi, bir talep oluşmaya başladı.

➤Konjonktür böyle devam ettiği sürece yeni yatırımlar da gelecektir.

Pınar Ersoy: Almanya'nın kategorisiyle Türkiye'ninki bir değil; ülke riski devreye giriyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda Alman bankaları birçok projeye finansman sağladı. Elimizden geldiğince yatırımcılara destek olmak için hazırız.