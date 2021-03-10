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Türkiye her zaman Almanya için cazibesini korumuştur

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğinde gerçekleşen Sektörler Konuşuyor online panel serisi “Bankacılık ve Sigorta” sektörleriyle devam etti.

DÜNYA Haber Merkezi
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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğinde gerçekleşen Sektörler Konuşuyor online panel serisi “Bankacılık ve Sigorta” sektörleriyle devam etti.

DZ Bank AG Baş Temsilcisi Pınar Ersoy: Bundan sonra karşılaşacağımız en büyük sorun virüsün insanlara değil de sanal ortama bulaşması olacaktır. ➤Türk bankaları bu süreçte iyi götürüyor. Bütün prosesleri yakından takip ediyorlar.

Pınar Ersoy: Türkiye her zaman Almanya için cazibesini korumuştur. Dönemsel olarak ilerlemeler gerilemeler olmuştur. Fakat bu ilişki sürdürülebilir bir ilişkidir.

 

➤Alman yatırımcısı Türkiye'ye bir dönem biraz temkinli yaklaştı ama son dönemde yeniden bir ilgi, bir talep oluşmaya başladı.

 

➤Konjonktür böyle devam ettiği sürece yeni yatırımlar da gelecektir.

Pınar Ersoy: Almanya'nın kategorisiyle Türkiye'ninki bir değil; ülke riski devreye giriyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda Alman bankaları birçok projeye finansman sağladı. Elimizden geldiğince yatırımcılara destek olmak için hazırız.

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