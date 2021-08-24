VİOP’ta 3 yeni sözleşme işleme açılıyor

Borsa İstanbul, VİOP’ta 3 yeni vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesini işleme açıyor. Üç yeni ürün; fiziki teslimatlı Dolar/TL vadeli ve opsiyon sözleşmesi, platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmesi ile devlet iç borçlanma senedi vadeli işlem sözleşmesi olarak duyuruldu. Özellikle fiziki teslimatlı Dolar/TL sözleşmesinin kur riski taşıyan şirketler için ‘can simidi’ olması bekleniyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Fiziki Teslimatlı dolar/TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile reel sektörümüze önemli destek sağlayacağız” dedi.