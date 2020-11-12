Yeni Dönemde Ufuk Turu "Yeni Dönemde Ufuk Turu" isimli programla Dünya Gazetesi YouTube, Scope ve Facebook hesaplarında canlı yayındaydık. YAYINLAMA 12 Kasım 2020 16:36 GÜNCELLEME 12 Kasım 2020 16:37 Abone ol Diğer Videolar İyi Bir Dünya: Turizm sektörü Global Konuşmalar: Dünyayı İnşa Edenler Sürdürülebilir DÜNYA: Sürdürülebilir Gıda Tarım Dünyası: Tarım destekleri Akça: Markalar bu dönemde dijitalleşmeye ve medya mecrasına yöneldiler ”DÜNYA’nın İK’sı” programımızın konuğu Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar Japon sistemi ile depreme dayanıklı binalar nasıl yapılıyor? "Depremin şiddeti kişinin travmasının şiddeti ile paraleldir"