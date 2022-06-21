Yüksek enflasyonda yatırım nasıl yapmalı? | FODER Başkanı Attila Köksal ile Finans Sohbetleri
Finans Sohbetleri’nde Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’nun konuğu; Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal oldu
DÜNYA Haber Merkezi
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