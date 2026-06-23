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10 milyarlık yasa dışı bahis ağına darbe: 7 ilde 52 gözaltı

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik 52 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda soruşturma sürüyor.

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