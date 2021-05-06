“10 yıl sonra iş dünyası bugünden farklı olacak”

Didem Eryar Ünlü’nün sunumuyla Dünya Gazetesi’nin dijital medya platformlarında yayımlanan İyi Bir Dünya programına bu hafta SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin konuk oldu.

Karbon emisyonunun her yıl yüzde 7.6 oranında düşürmemiz gerektiğini söyleyen Edin, iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı ve sosyal eşitsizliklerin üstesinden gelebilmek için sistemli bir dönüşüm gerektiğini belirtti.

10 yıl sonra farklı olacak

İş dünyasının 10 yıl sonra bugünden farklı olacağının altını çizen Edin, döngüsel ekonominin önemine vurgu yaptı. “İklim krizi, biyo çeşitlilik kaybı ve sosyal eşitsizliklerin üstesinden gelmek için sistemli bir dönüşüme ihtiyaç var. 10 yıl sonra iş dünyasının bugünden farklı olacağı kesin ve biz de SKD olarak 2021 ana stratejimiz olan yeşil dönüşüm prensipleri doğrultusunda öncü rol edinme hedefimizi pekiştiriyoruz”. Dedi.

EBRD’nin desteği önemli

Döngüsel ekonomiye dikkat çeken Edin, şöyle diyor: “Döngüsel ekonomi konusunda EBRD'nin bize desteği çok önemli. Onların katkısıyla en son bir platform oluşturduk. Burada şu ana kadar 24 farklı sektörden 160 tane üyemiz var. Geçtiğimiz şubat ayında da Türkiye'de şirketlere işbirliği çağrısında bulunduk. Döngüsel ekonomi olmazsa olmaz. Dünyada şu anda yüzde 8-9 seviyelerinde. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 17. Fransız Kalkınma Ajansı'nın hibesi ve KPMG iş birliğiyle Türkiye'nin döngüsel ekonomi potansiyelini gösteren bir rapor yayınlayacağız”.

Somut adımlar atılmalı

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin atılması gereken adımlarla ilgili şunları söyledi: “Kasım 2019'da plastik kirliliğiyle mücadele için İş Dünyası Plastik Girişimi'ni kurmuştuk. Şirketlerin hedeflerini Mart 2021 itibarıyla aldık. 36 tane şirket IPG Tool'u kullanarak 2023'e kadar gerçekleştirmek üzere plastik azaltım taahhütlerini verdiler. Şirketler faaliyet raporlarında finansal sonuçlar kadar önemli olan sürdürülebilirlik stratejilerini ve uzun vadede nasıl değer yaratacaklarını artık raporluyorlar. Biz PWC ile 4 yıldır çalışıyoruz ve üyelerimize geri bildirimlerde bulunuyoruz. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını her sene yüzde 7,6 oranında düşürmeliyiz ki, 1,5 derece sınırlamayı sağlayabilelim. Herkesin evlere kapandığı pandemi yılında bu oran sadece yüzde 7 düşürüldü. Bu hiç yeterli değil. Atılması gereken daha somut adımlar var”.