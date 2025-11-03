100 milyon liralık vurgun yapan ‘Ölüler Çetesi' artık ‘ölü'
Mirasçısı olmayan kimsesizlerin üzerinde bulunan gayrimenkulleri, sahte evrak ve imzalarla satarak 100 milyon liralık vurgun yapan ‘Ölüler Çetesi' bir tapu memurunun dikkati sayesinde yakayı ele verdi. 8 çete üyesi, "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bu yöntemle 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA