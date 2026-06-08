12 metrekarelik atölyeden dünyaya ihracat: Gaziantepli usta mesleğini yaşatıyor

Gaziantep'te çocuk yaşlarda adım attığı sayacılık mesleğini yaklaşık 45 yıldır sürdüren 54 yaşındaki Arif Eriş, küçük atölyesinde ürettiği ayakkabı saya parçalarını birçok ülkeye gönderiyor. Geleneksel üretim yöntemlerinden vazgeçmeyen usta, el emeğiyle hazırladığı ürünleri Kanada'dan Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kadar ihraç ediyor.

Günde 15-20 çift üretim yapıyor

Ayakkabı, terlik ve spor ayakkabıların üst bölümünün hazırlanıp dikilmesini kapsayan sayacılık alanında çalışan Eriş, teknolojik dönüşüme rağmen mesleğini aynı titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 12 metrekarelik atölyesinde tek başına çalışan usta, günlük ortalama 15 ila 20 çift saya üretiyor.

Mesleği hakkında bilgi veren Arif Eriş, üretimde ağırlıklı olarak dana derisi kullandıklarını belirterek, "9 yaşımdan bu yana ayakkabıcılık sektörünün sayacılık mesleğindeyim. Sayacılık mesleği, günlük hayatta kullandığımız ayakkabı, terlik ve spor ayakkabıların dikim aşamasıdır. Bu sektörde kullanılan deri değişiklik gösterir ama biz dana derisi kullanıyoruz. Bu derinin özelliği ayakta dayanıklı olması ve ter ile koku yapmamasıdır. Dolayısıyla kullanıcılar açısından oldukça tercih edilen bir üründür" dedi.

Ürünleri Avrupa ve Kuzey Amerika'ya ulaşıyor

Küçük ölçekli üretim yapmasına rağmen yurt dışından talep gördüğünü ifade eden Eriş, hazırladığı saya parçalarının farklı ülkelere gönderildiğini söyledi.

Atölyesinde tek başına çalıştığını belirten Eriş, "Günlük yaklaşık 15-20 çift üretim yapıyoruz. 12 metrekarelik bir atölyede tek başıma çalışıyorum. Çünkü son yıllarda çıraklık ve kalfalık yapan gençler kalmadı. Mesleğe eleman yetiştiremiyoruz. Ancak bu küçük atölyede ürettiğim ürünleri yurt dışına ihraç ediyorum. Başta Kanada ve Amerika olmak üzere Almanya, İsviçre, Estonya gibi çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Mesleğin geleceği için endişeli

Yaptığı işi severek sürdürdüğünü dile getiren Eriş, sektörde yetişmiş eleman eksikliğinin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

Mesleğin eski ilgisini kaybettiğini vurgulayan Eriş, "İşimi severek yapıyorum. Parçaları bir araya getirip bir ürün ortaya çıkardığımda mutlu oluyorum. Ürünleri üretirken kendim giyecekmişim gibi özen gösteriyorum. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Ancak son yıllarda meslek yavaş yavaş yok olmaya başladı. Çırak yetiştiremiyoruz. Teknoloji geliştikçe gençler bu işe ilgi göstermiyor. Biz de elimizden geldiğince mesleğimizi yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.