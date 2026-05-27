"13 dakikada kurbanı keserim" diyen acemi kasap hastanelik oldu
Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar yine hastanelik oldu. Kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlar acil servislere akın ederken, bir yaralının arkadaşının sözleri dikkat çekti. “13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım” diyerek işe girişen acemi kasabın, kurban yerine kendi parmağını kesti. Kentte hem kesici aletler hem de hayvan darbeleri nedeniyle çok sayıda kişi tedavi altına alındı.
