15 TL verdi, karşılığında servet çıktı! Hayatı değişti, telefonları susmuyor

Samsun'da bir çağrı merkezi çalışanı, kahve paketinden çıkan kodla katıldığı çekilişte 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Büyük ödülü kazandığını öğrenince şaşkınlık yaşayan talihli, yoğun ilgi gördüğünü ve telefonlarının susmadığını söyledi.

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan bir çağrı merkezi çalışanı, 15 TL’ye satın aldığı kahve paketinden çıkan şifreyle katıldığı çekilişte 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Büyük ödülü kazandığını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını belirten talihli, "Telefonlarım susmuyor" dedi.

Kodla katıldı, büyük ödülü kazandı

Atakum’da ikamet eden 44 yaşındaki Mehmet Mesut Ak, bir kahve markasının düzenlediği kampanyaya, ürün paketinden çıkan kodu sisteme girerek dahil oldu. Yapılan çekiliş sonucunda 1 milyon TL değerindeki ödülü kazanan Ak, uzun yıllardır bu tür kampanyalara katıldığını dile getirdi. Kazandığını öğrendiği anı anlatan Ak, "İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Birkaç saat kendime gelemedim. Önce kimseye söyleyemedim, ardından ailemle ve yakın çevremle paylaştım" ifadelerini kullandı.

Ödülün planı hazır: İlk hedef araba

Bugüne kadar çok sayıda ürün kodu girdiğini söyleyen Ak, ödülü nasıl değerlendireceğine ilişkin ise "Öncelikle bir araba almayı düşünüyorum. Aileme destek olacağım, sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.

“Telefonlarım susmuyor”

Çevresinden yoğun ilgi gördüğünü belirten talihli, "Telefonlarım susmuyor. Beni arayıp tebrik eden çok kişi var. Yıllardır bu çekilişlere katıldığımı bildikleri için bana inanıyorlar" şeklinde konuştu. Benzer kampanyalara katılanlara da tavsiyede bulunan Ak, "Hiçbir zaman ‘bana çıkmaz' demeyin, şansınızı deneyin" ifadelerini kullandı.

Altın düştü, kuyumcular isyan etti: Gram kalmadı, vallahi billahi yok
Altın düştü, kuyumcular isyan etti: Vallahi billahi yok
Sağanak sonrası çamura dönen Balıklıgöl temizlendi
Sağanak sonrası çamura dönen Balıklıgöl temizlendi
Roma’dan kalan şifa hamamı yok oluyor: Tarihi yapı kaderine terk edildi
Roma’dan kalan şifa hamamı yok oluyor: Tarihi yapı kaderine terk edildi
Bayram sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi
Bayram sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi
Son dakika... İstanbul Fatih'te bina çöktü: Kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika... İstanbul Fatih'te bina çöktü: Kurtarma çalışmaları devam ediyor
İstanbul'da sis etkili: Boğaz ve köprüler gözden kayboldu
İstanbul'da sis etkili: Boğaz ve köprüler gözden kayboldu
Mersin-Antalya Karayolu’nda heyelan: Araç toprak altında kaldı
Mersin’de heyelan anı saniye saniye kaydedildi
İran’dan İsrail’in nükleer kalbine saldırı: Dimona'da şiddetli patlamalar
İran’dan İsrail’in nükleer kalbine saldırı: Dimona'da şiddetli patlamalar
Bayram dönüşü başladı: 43 ilin geçiş noktası kilitlendi
Bayram dönüşü başladı: 43 ilin geçiş noktası kilitlendi
Ordu’da sahilde İDA alarmı: Güvenlik önlemi alındı
Ordu’da sahilde İDA alarmı: Güvenlik önlemi alındı
Erdoğan’dan Nevruz'da barış mesajı: Toplumlarımıza huzur getirsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz'da barış mesajı
Sakarya'daki Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı
Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 55 ilerleme