15 TL verdi, karşılığında servet çıktı! Hayatı değişti, telefonları susmuyor

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan bir çağrı merkezi çalışanı, 15 TL’ye satın aldığı kahve paketinden çıkan şifreyle katıldığı çekilişte 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Büyük ödülü kazandığını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını belirten talihli, "Telefonlarım susmuyor" dedi.

Kodla katıldı, büyük ödülü kazandı

Atakum’da ikamet eden 44 yaşındaki Mehmet Mesut Ak, bir kahve markasının düzenlediği kampanyaya, ürün paketinden çıkan kodu sisteme girerek dahil oldu. Yapılan çekiliş sonucunda 1 milyon TL değerindeki ödülü kazanan Ak, uzun yıllardır bu tür kampanyalara katıldığını dile getirdi. Kazandığını öğrendiği anı anlatan Ak, "İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Birkaç saat kendime gelemedim. Önce kimseye söyleyemedim, ardından ailemle ve yakın çevremle paylaştım" ifadelerini kullandı.

Ödülün planı hazır: İlk hedef araba

Bugüne kadar çok sayıda ürün kodu girdiğini söyleyen Ak, ödülü nasıl değerlendireceğine ilişkin ise "Öncelikle bir araba almayı düşünüyorum. Aileme destek olacağım, sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.

“Telefonlarım susmuyor”

Çevresinden yoğun ilgi gördüğünü belirten talihli, "Telefonlarım susmuyor. Beni arayıp tebrik eden çok kişi var. Yıllardır bu çekilişlere katıldığımı bildikleri için bana inanıyorlar" şeklinde konuştu. Benzer kampanyalara katılanlara da tavsiyede bulunan Ak, "Hiçbir zaman ‘bana çıkmaz' demeyin, şansınızı deneyin" ifadelerini kullandı.